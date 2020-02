Franco Mastrogiacomo confermato presidente di Azione Cattolica Diocesana

Il biscegliese Franco Mastrogiacomo è stato confermato Presidente dell’Azione Cattolica Diocesana per i prossimi tre anni.

“Siamo felici di comunicarvi, che il nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo”, scrive l’associazione, “nella giornata di ieri, all’inizio della Festa Diocesana della Pace, ha ufficialmente annunciato di aver conferito il mandato di presidente diocesano dell’Azione Cattolica, per il triennio 2020/2023, a Franco Mastrogiacomo, della parrocchia “San Lorenzo” di Bisceglie, già presidente diocesano di Azione Cattolica nel triennio appena concluso. A lui va tutto il nostro affetto e gli auguri di buon cammino, nella certezza che si spenderà con gioia a servizio dell’associazione e della Chiesa diocesana, nel ruolo a cui il Signore l’ha chiamato”.

“Ringrazio il latore dei doni per quanta ricchezza di belle cose ci sta offrendo in questo momento storico”, esordisce Mastrogiacomo. “Con il mese della Pace, le tre ricche giornate dell’assemblea che sono state, per tutti noi, rigenerative. Ieri a Barletta, la marcia diocesana della Pace a cura dell’ACR e domenica prossima a Bari, l’incontro ecumenico del vescovi e pastori del Mediterraneo con Papa Francesco per un concreto cammino comune. Tutto questo corona il nostro percorso assembleare, alla cui conclusione ho ricevuto il dono di un secondo mandato da Presidente. Come ho già detto in concattedrale, io mi sento una piccola cosa in questo contesto, sono solo una parte di Voi, uno di Voi. Insieme abbiamo da dire e testimoniare un modo diverso di vivere ed essere piazza. Piazziamo la Pace, volgiamo lo sguardo verso nuovi orizzonti, abbattiamo i muri che i venditori di fumo odierni alzano tra noi e nelle nostre città. L’Azione cattolica ripartendo dai ragazzi, dai giovani”, conclude il presidente di Azione Cattolica Diocesana, “continuano nel nostro essere segno, servizio, profumo di Bellezza. Un grande abbraccio a tutti Voi, un grazie all’Arcivescovo don Leonardo D’Ascenzo, agli assistenti, alla mia famiglia”.

Articolo di: Martina Catania