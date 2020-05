Fornitura gratuita dei libri di testo, ecco a chi spetta e come presentare domanda

E’ stato adottato, con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 43 del 28/04/2020 l’Avviso “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, Legge Regionale n. 31/2009″, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020.

I destinatari sono quegli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti in Puglia e il cui nucleo familiare abbia un reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021. La procedura sarà disponibile a partire dalle 10 del giorno 30 aprile fino alle 14 del 20 luglio 2020.

Clicca qui il modulo per presentare la domanda.