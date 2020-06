Fontanina restaurata con un murales, domani l’inaugurazione a Bisceglie

Domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione della fontanina pubblica in via Imbriani, incrocio con via Maggiore Calò, tornata a funzionare dopo anni di abbandono e restaurata con un murales che fa da sfondo, realizzato dall’artista locale Nicola Scaglione, che riproduce un famoso affresco, opera del genio di Duilio Cambellotti, della sala del consiglio, presso il Palazzo dell’Acquedotto, con la rivisitazione consistita nell’inserimento dello skyline di Bisceglie.

Interverranno: Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di AQP; Giovanni Giannini, assessore regionale ai Lavori Pubblici, e Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie. Parteciperanno anche i rappresentanti del movimento giovanile “Bisceglie illuminata”, promotori del recupero della fontanina.