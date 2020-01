Fondi per indagini diagnostiche, Ministero Istruzione finanzia alcune scuole biscegliesi

Il Miur, ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha pubblicato l’elenco delle elargizioni di contributi inseriti nel piano straordinario delle indagini diagnostiche per per indagini e verifiche dei solai delle strutture scolastiche di competenza di province e comuni italiani. Il totale delle risorse ammonta a 65,9 milioni di euro. I criteri tecnici seguiti per la concessione del contributo sono stati l’anno di costruzione dell’edificio, la collocazione in zona sismica, la presenza di controsoffitti, nervature dei solai maggiori di sette metri al netto della struttura portante, l’ottenimento di finanziamenti precedenti per interventi strutturali o di indagini diagnostiche e il numero degli studenti.

Rientrano nell’elenco delle scuole biscegliesi che si sono aggiudicate il finanziamento di 7mila eurola scuola media “Riccardo Monterisi”, costruita nel 1970 e con 782 studenti, il plesso di Carrara Reddito, edificato nel 1989 e che ospita 1090, gli edifici di via Pozzo Marrone della scuola media “Battisti-Ferraris”, del 1963 (con rispettivamente 707 e 811 alunni), cui sono stati destinati 14000 euro ciascuno con due misure differenti per gli interventi.

Finanziamento equivalente anche per il plesso del III circolo di via Amando Vescovo (edificato nel 1969 e con 429 studenti), per quello di via Giuseppe Di Vittorio, sempre appartenente al III circolo (1989, 200 alunni) e per quello di piazza Salvo D’Acquisto (costruito nel 1973, ora conta 221 alunni). Contributo anche per il plesso del rione Salnitro del IV circolo didattico (anno di costruzione il 1971, 134 studenti attualmente) oltre che per quelli di via XXV aprile (datato 1967, ospita 268 alunni) e di via Martiri di via Fani (anno 1989, 501 studenti) del II circolo. Ottiene il contributo anche la scuola “Edmondo De Amicis” di via XXIV maggio, risalente al 1931 e che conta 620 iscritti.

E’ di 10mila euro il contributo ottenuto dalle tre scuole superiori biscegliesi: l’istituto “Giacinto Dell’Olio” (risalente al 1983 con attualmente 743 studenti), il liceo scientifico-linguistico-coreutico “Leonardo da Vinci” (1990, ospita 779 alunni) e l’istituto “Sergio Cosmai” di via Gandhi (del 1993, con 499 studenti).