Film “Cobra non è”, animazione creata dal disegnatore biscegliese Velletri / FOTO e VIDEO

“Cobra non è”, il primo lungometraggio del regista brindisino Mauro Russo, porta, tra le firme dei creatori, anche quella del disegnatore biscegliese Domenico Velletri. Si tratta, come ha spiegato lo stesso Russo, di un film indipendente, con il sostegno del MiBACT-Direzione Cinema e dell’Apulia Film Commission.

“Verso la fine del film”, ha evidenziato Russo, “ho deciso di inserire anche una parte animata. La scena prevedeva una sparatoria e non mi convinceva affatto il risultato iniziale. Perciò ho inteso trasformarla in un cartone animato. Alessandra Alfieri mi ha aiutato molto per la caratterizzazione dei personaggi. Anche lo sceneggiatore Alessandro Giglio mi è stato di gran aiuto. E poi ci sono soprattutto la creatività e la professionalità del disegnatore Domenico Velletri”.

Il film, prodotto da Giallo Limone Movie e distibuito da 102 Distribution, sarà disponibile su Amazon Prime a partire da giovedì 30 aprile. “Saltata la proiezione al cinema per via dell’emergenza sanitaria, ci siamo adeguati al periodo”, ha aggiunto il regista.

“Mi piace sperimentare l’arte in tutte le sue forme, pittura, scultura, illustrazione classica e digitale, installazione e animazione 2d”, le parole di Domenico Velletri a Bisceglie24, “Lavoro da anni nel mondo delle tecniche di animazione e creazione di cartoon, è un’arte che amo sin da bambino e mi ha dato e mi da delle bellissime soddisfazioni”. E sul lungometraggio: “Con questo film ho realizzato un mio grande sogno, mi sono occupato della realizzazione dei disegni e del cartone animato. Amo il genere pulp, thriller e fantasy. Tra i film che preferisco c’è Kill Bill di Quentin Tarantino da cui ho preso spunto per la realizzazione di questo grande lavoro che è durato tre mesi di fila senza interruzioni. Ho realizzato inizialmente tutto il character design dei personaggi e subito dopo sono partito con la realizzazione del cartone animato lavorato in dodici disegni al secondo. Un lavoro duro e impegnativo ma del quale sono molto fiero“, conclude Velletri.