“Fiera di Natale” spostata a domenica 29 dicembre, la decisione di Comune e Mercatincittà

La Fiera di Natale, inizialmente programmata per domenica 22 dicembre e rinviata causa maltempo, è stata spostata a domani, 29 dicembre.

Tale decisione, intrapresa da Comune e Consorzio Mercatincittà, si legge nell’ordinanza sindacale n. 288 redatta il 23 e affissa il 27 dicembre sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie.

“Considerato che per consentire la collocazione delle bancarelle degli operatori commerciali in piazza Vittorio Emanuele è necessario interdire il traffico veicolare al fine di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e tutti gli utenti e atteso che in la manifestazione denominata ‘Fiera di Natale’ prevista per il 22/12/2019 non ha avuto modo di svolgersi a causa delle avverse condizioni meteo”, si legge ancora sul documento, “si ordinano limitazioni alla circolazione domenica 29 dicembre dalle ore 07,00 alle ore 14,00“. Analoga decisione è stata decretata per domenica 5 gennaio per la “Fiera dell’Epifania”.