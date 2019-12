Fiera di Natale, Mercatincittà: “Chi protesta vuole solo distruggere”

Il consorzio Mercatincittà è intervenuto sulla polemica sollevata da alcune associazioni di categoria riguardo la Fiera di Natale non svolta a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

“Tra associazioni comunali, e nazionali, cominciamo a far fatica a capire cosa vogliono rappresentare e soprattutto se ne hanno titolo”, scrive il Presidente e affidatario della gestione della Fiera di Natale Antonio Abascià riferendosi alle associazioni che hanno scatenato la polemica, “senza tralasciare gli aspetti più importanti: sono stati eletti dalla loro base associativa, o si sono autoproclamati, Presidenti Nazionali, Provinciali, Comunali? Hanno un atto costitutivo, uno statuto che disciplina la vita democratica di queste pseudo Associazioni?”.

Per il Presidente di Mercatincittà l’obiettivo di queste associazioni sarebbe quello “di distruggere, e se qualche Amministrazione non gli ascolta (perché non hanno titolo per essere sentiti!), viene presa di mira con continui attacchi mediatici sui social e testate locali, come sta accadendo per il Comune di Bisceglie. Se ne hanno titolo, e ne hanno rappresentatività”, prosegue Abascià, “la legge consente loro non solo di denunciare ma di fare opposizione agli atti nelle sedi giurisdizionali competenti, e non nelle sedi che loro ritengono più opportune secondo sbagliati calcoli di convenienza”.

Abascià conclude sempre rivolgendosi a chi ha polemizzato sull’annullamento dell’evento: “Esprimano pure il loro pensiero ma a mero titolo personale perché non ci risultano sedi o iscritti a Bisceglie altrimenti lo smentisse dimostrandolo con gli atti dovuti e per la buona pace di tutti”.