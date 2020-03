Fials: “Ausiliari ospedale Bisceglie allo stremo, turnazione senza riposo e straordinari illimitati”

La Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) con un comunicato stampa denuncia la situazione di emergenza nell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie diventato centro di riferimento per la gestione dei pazienti positivi al nuovo Coronavirus. “Non si riesce più a garantire la regolare turnazione degli ausiliari in quanto vengono spesso chiamati a prestare la loro attività in più unità operative. I pochi ausiliari attualmente in servizio sono gravati di una mole di lavoro al di fuori delle norme contrattuali con turnazione senza riposo e numero illimitato di ore in straordinario. I dipendenti sono allo stremo”, denunciano dalla Fials.

“Gli Operatori sanitari di ogni ordine lamentano una insufficiente fornitura dei dispositivi di protezione individuale al fine di far fronte alle infezioni da nuovo Coronavirus e non solo. La Fials sollecita e chiede alla Direzione Strategica Aziendale una distribuzione omogenea dei dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP2 ed FFP3, camici idrorepellenti ecc.) per tutte le unità operative della Asl BT”.