Fials: “Asl Bt proroghi tutti i contratti a tempo determinato in scadenza”

“Chiediamo alla Asl Bt la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza nei prossimi mesi considerando le professionalità e l’esperienza già acquisita nelle varie unità operative degli ospedali e nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali, al fine di garantire l’applicazione di eventuali riconoscimenti per lo sforzo e la disponibilità fornita in un momento di emergenza sanitaria nazionale”. È questa la richiesta avanzata dalla segreteria territoriale Fials guidata da Angelo Somma e Sergio Di Liddo.

“Così permetteremmo il maturare dei periodi utili ai fini della stabilizzazione di tutto il personale sanitario in servizio, che nel pieno dell’emergenza Covid ha dato il massimo, mettendo a rischio la propria vita e quella delle rispettive famiglie nonostante la situazione di precarietà”.