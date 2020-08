Festival MACboat, parte la mostra fotografica “Getting Back”

Una riflessione sul ritorno alla creatività originata dalla crisi della pandemia, che si riscopre e si riappropria degli ambienti del vivere comune. E’ il concetto principale della mostra di fotografia d’arte contemporanea “Getting back”, in calendario da sabato 1° agosto (inaugurazione ore 19.00) fino a giovedì 20 agosto negli ambienti di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio.

Curato dal fotografo Giuseppe Fioriello con il coordinamento scientifico di Pietro Di Terlizzi, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, il progetto rientra nel cartellone del Festival MACboat 2020 ideato e promosso da Bisceglie Approdi, la cui sezione artistica è affidata a Federica Claudia Soldani.

Tredici gli artisti che esporranno i loro scatti: Alessio Deluca, Domenico Fioriello, Domenico Tattoli, Federica Claudia Soldani, Francesco Mezzina, Giovanni Rinaldi, Giuseppe Fioriello, Ivan Losapio, Mauro Ieva, Patrizia Ricco, Pasquale Amendolagine, Pio Tarantini, Stefano Di Marco. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 21.00 (eccetto le domeniche e nei giorni 14, 15 e 16 agosto).