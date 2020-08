Un massaggiatore biscegliese per gli ospiti internazionali del Festival del Cinema di Venezia

Saranno anche mani biscegliesi ad alleviare tensioni e ad assicurare relax alle star internazionali, ai conduttori, ai componenti delle varie del Festival del Cinema di Venezia in programma nel capoluogo veneto dal 2 al 12 settembre.

Giorgio Viola, 23 anni il prossimo mese di ottobre, sarà uno dei 33 massaggiatori selezionati dall’Accademia Diabasi, con 42 sedi in tutta Italia, chiamati a far parte dello staff del benessere della rassegna internazionale. Biscegliese, figlio d’arte (sua mamma è responsabile di un centro beauty & spa a Bisceglie), Giorgio, dopo un’esperienza di due anni a Giurisprudenza, ha poi scoperto di voler coltivare una passione evidentemente genetica: quella del benessere, da apprendere in tutte le sue sfaccettuare tecnico-professionali e da elargire a quanti ne avessero bisogno per motivi patologici o di puro relax.

Archiviati i primi due anni di formazione professionale in Accademia (formazione di massaggiatore sportivo e di massaggiatore spa e terme), Giorgio si appresta ad affrontare, dal prossimo mese, l’ultimo anno che gli consentirà di conseguire anche la qualifica di massaggiatore olistico detenendo così un know how completo nel settore.

L’Accademia frequantata da Giorgio Viola organizza ogni anno un contest per selezionare i migliori allievi da mandare al Festival del Cinema in laguna. Circa due settimane fa Giorgio ha dapprima sostenuto un colloquio orale in italiano e in inglese poi ha affrontato le prove tecniche. Lo scorso 12 agosto ecco il responso: selezionato. Si tratta dell’unico biscegliese ammesso e uno dei tre pugliesi che farà parte della compagine che, per quattro ore al giorno, sarà a disposizione delle stelle che comporranno il firmamento delle notti veneziani presso l’Hotel Excelsior 5 stelle Luxury.

“Poter lavorare con le star del Festival del Cinema di Venezia mi rende davvero felicissimo e mi emoziona“, spiega Giorgio Viola a Bisceglie24, “Devo ammettere che non mi aspettavo di riuscire in quest’impresa già agli albori della mia carriera lavorativa e accademica, data anche la mia giovane età. Sono sicuro che sarà un esperienza che segnerà la mia vita e darà inizio a un nuovo capitolo della mia storia personale“, aggiunge il giovane massaggiatore che si toglie qualche sassolino: “Adesso dovranno ricredersi tutti coloro che non hanno creduto in me e nel mio lavoro e potrò rendere fieri invece quanti mi hanno sempre spronato a dare il massimo”.