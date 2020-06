Festa di Sant’Antonio, al via le celebrazioni / PROGRAMMA

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, la cui celebrazione è una delle più tipiche espressioni della religiosità biscegliese. A partire da oggi, mercoledì 10 giugno, e fino a sabato 13, la parrocchia e la Confraternita della chiesa del Santissimo Salvatore renderanno omaggio al patrono dei pescatori. Le celebrazioni si svolgeranno all’interno del Parco delle Beatitudini, mentre non sarà prevista – a causa delle norme anti-assembramento – la tradizionale e pittoresca processione via mare sui pescherecci.

Si comincia oggi, quindi, alle 18,30, con il Santo Rosario seguito, alle 19, dalla messa presieduta da don Antonio Antifora, rettore della chiesa del Santissimo Salvatore. Le celebrazioni verrano replicate, alla stessa ora, anche giovedì e venerdì. Venerdì 12 si aggiungeranno al programma l’Adorazione Eucaristica e il Beato Transito, previsti per le 21,30; a presiedere il rito ci sarà don Giuseppe Abbascià.

La celebrazione raggiungerà il culmine sabato 13, giorno della ricorrenza del santo. A ogni ora dalle 7 alle 12 ci sarà una celebrazione eucaristica con annessa distribuzione dei tradizionali pani benedetti e benedizione dei bambini. La messa solenne, celebrata dall’arcivescovo monsignor Leonardo d’Ascenzo, si svolgerà a partire dalle 18,30; seguirà, alle 19,30, una messa conclusiva presieduta da don Antonio.