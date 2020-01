Felice Cimadomo lascia la Tenenza di Bisceglie, sarà Comandante Carabinieri di Ruvo

Dopo più di 25 anni di servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, il Maresciallo Felice Cimadomo sarà il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ruvo di Puglia.

Nel 2016 il Maresciallo aveva ottenuto un encomio pubblico per il lavoro svolto tra il 2012 e il 2014, che aveva consentito di scovare e assicurare alla giustizia una pericolosa banda criminale che aveva portato il terrore a Bisceglie, Trani, Terlizzi e Molfetta. Un altro encomio era arrivato nel 2017, per la complessa attività investigativa svolta nei confronti di un sodalizio criminale responsabile di sostanze stupefacenti, conclusasi con l’arresto in flagranza di cinque persone e l’esecuzione di tredici provvedimenti restrittivi.