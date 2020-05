Fagipamafra, vincono il contest teatrale on line Mariagrazia Rutigliano e Pasqua Valente

Sono due donne ad aggiudicarsi il contest on line lanciato dal direttore artistico della Compagnia teatrale Fagipamafra di Bisceglie, Fabiano Di Lecce. Si tratta di Mariagrazia Rutigliano e di Pasqua Valente. Il concorso ha previsto la realizzazione di un breve video in cui gli allievi della compagnia interpretassero un monologo tratto da una delle innumerevoli opere teatrali del panorama globale. Mariagrazia Rutigliano (da 4 anni nella scuderia di Fabiano Di Lecce) ha interpretato un monologo di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, mentre Pasqua Valente (allieva di Fagipamafra da 8 anni) ha recitato un monologo tratto da “Le Beatrici” di Stefano Benni. Le vincitrici si sono aggiudicate la vittoria grazie ai voti ottenuti dai loro colleghi teatranti (ciascun partecipante ha votato da 1 a 10 i propri colleghi su quattro punti: interpretazione, scenografia, costume e dizione).

Secondo gradino del podio per Stafania Povia che si è cimentata in monologo tratto da “Acqua e Sapone” di Aldo Nicolaj interpretando Francesca.

Menzione speciale per la terza classificata: Valentina Maffei, 17 anni, che ha interpretato impeccabilmente Donata, personaggio della commedia “Trovarsi” di Luigi Pirandello. Una prova magistrale considerando la giovane età dell’interprete.

Tra gli altri interpreti partecipanti: Maria Anna De Ceglia, Stefania Scozzari, Alessandro Sersale, Lucrezia Mastrapasqua, Francesco Povia, Gianni Pedone, Mauro Curci, Maria Losciale, Isa Ciccolella, Flavio Di Liddo, Donatella De Feudis, Giulia Todisco e Antonio Moschetta.

“In un periodo di stasi forzata per vari settori, come quello dello spettacolo e del teatro”, spiega il direttore Di Lecce, “la nostra compagnia ha pensato di regalare agli internauti dei mini spettacoli. Non sappiamo stare fermi, nel nostro animo c’è la voglia di regalare emozioni attraverso il teatro, la letteratura, l’arte. Un grazie enorme a tutte le allieve e gli allievi che hanno partecipato. Appena possibile consegnerò le medaglie-premio alle due vincitrici con cui mi complimento e che abbraccio virtualmente”.