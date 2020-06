Estate in masseria: “Brezza tra gli ulivi” tra piacevole relax e totale sicurezza / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Sempre attenta alle esigenze dell’ospite l’agriturismo e masseria didattica “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie ha da questa settimana, nel suo novero di dispositivi di sicurezza, anche un defibrillatore a bordo piscina.

La struttura, oltre ad aver messo in campo tutte le norme vigenti anticontagio (tra cui il distanziamento già garantito dallo staff della struttura anche nelle estati precedenti e un’igiene massima, fiore all’occhiello di “Brezza”), dispone quindi anche di uno strumento utile a garantire massima tranquillità ai visitatori anche perché adoperato da personale professionale e specializzato.

“Si tratta di uno strumento che permette in primis ai nostri ospiti, ma anche a noi, di vivere la piacevole naturalezza del posto in totale serenità”, ci spiegano i responsabili di “Brezza tra gli ulivi”, “Dopo igienizzante, distanziamento garantito grazie ai notevoli spazi della struttura, ingressi contingentati in piscina e regolarizzati da bagnini e personale esperto, ecco una ulteriore attenzione che meritano pienamente i nostri ospiti”.

La masseria ha, da questa stagione, attivato anche un percorso sensoriale ed emozionale intenso e suggestivo: un corridoio interamente dominato da piante ed erbe aromatiche naturali e tipiche del territorio mediterraneo.

Inoltre è già attivo il campus estivo per i più piccoli che, a “Brezza”, possono vivere un’esperienza ludica e didattica a trecentosessanta gradi.

Per informazioni e prenotazioni: 3451719400 – info@brezzatragliulivi.it