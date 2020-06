Esami di Stato al via il 17 giugno, studenti biscegliesi pronti per la maturità

Le scuole superiori riaprono i battenti in vista degli esami di maturità che inizieranno domani, 17 giugno.

In tutta Italia le commissioni hanno cominciato ad organizzare l’esame di Stato, che consisterà solo in una prova orale. Una volta estratta la lettera per stilare il calendario, saranno poi ascoltati un massimo di cinque studenti al giorno. I ragazzi dovranno presentarsi con un’autocertificazione e con la mascherina, che potranno togliere solo una volta seduti davanti alla commissione.

Tutto pronto quindi anche per gli studenti biscegliesi del Liceo “da Vinci” e per gli Istituti Superiori “Dell’Olio” e “Cosmai” che dopo la pandemia tornano a popolare la aule per concludere l’anno scolastico 2019/20 terminare un percorso di vita duranto un quinquennio.

