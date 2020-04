Erica Mou ospite del festival online “La panchina dei versi – Insieme contro il coronavirus”

Domenica 19 aprile, alle ore 19:00, la cantautrice e scrittrice biscegliese Erica Mou parteciperà al festival online “La panchina dei versi – Insieme contro il coronavirus”, un appuntamento di musica e parole che sarà trasmesso dalla pagina Facebook “Il Paese della Poesia – Il Federiciano”. L’artista biscegliese si esibirà in una “presentazione cantata” del suo libro “Nel mare c’è la sete”, editato dalla Fandango. Tra una canzone e la lettura di alcuni estratti del libro, chitarra alla mano per cadenzare anche il ritmo della prosa, Erica guiderà gli utenti in viaggio fra emozioni e suggestioni.

“Alle porte del mio trentesimo compleanno, eccomi qui, con il mio primo romanzo tra le mani”, aveva scritto Erica Mou all’uscita del libro. “Nel mare c’è la sete è stata una cascata. Un susseguirsi di parole che, come nella magia di ogni forma di scrittura, un po’ sono pensate e un po’ nascono da sole, da una parte inaccessibile al resto della vita”. Erica Mou segue a numerosi artisti (poeti, intellettuali, professori, attori, cantautori) che si sono seduti sulla “Panchina dei versi” ideata dal poeta ed editore Giuseppe Aletti per alleggerire questi giorni di quarantena.