Epass Bisceglie attiva sportello di ascolto telefonico / TUTTI I DETTAGLI

L’Epass onlus di Bisceglie, in questoperiodo di emergenza sanitaria, lancia un nuovo servizio denominato “Io sono qui che ti ascolto”, vale a dire uno sportello di ascolto da casa pensato e allestito dai professionisti volontari del Consultorio Familiare.

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 30 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 secondo il calendario e i contatti telefonici scaricabili cliccando qui.

Le telefonate sono garantite dai vincoli della privacy e potranno durare al massimo 20 minuti per dare la stessa possibilità anche ad altri di accedere.

“Il Consultorio Familiare di ispirazione cristiana di Epass”, spiega il direttore Leo Amoruso, “continua la sua missione di servizio, attraverso i suoi volontari, professionisti nel settore, mediante l’attivazione di uno sportello di ascolto telefonico per essere vicino alla popolazione del territorio, in questo periodo in cui molti stanno vivendo un’ansia diffusa per quanto sta accadendo”.