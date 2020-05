Energetikambiente comunica gli orari estivi dell’Infopoint / DETTAGLI

Con l’emergenza sanitaria che sembra rendere meno stringenti le indicazioni sulle azioni quotidiane, anche Energetikambiente-Pianeta Ambiente, che gestisce il servizio di igiene a Bisceglie, riporta a pieno regime il proprio servizio a favore degli utenti.

Dal prossimo lunedì 1 giugno, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario estivo, il servizio viene ripristinato anche negli orari pomeridiani, garantendo le misure di sicurezza e le cautele previste dai recenti decreti del Governo e le disposizioni delle autorità locali.

L’Infopoint di via Stoccolma 7, a partire da lunedì 1 giugno, osserverà i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00;

il sabato dalle 09:00 alle 12:30.

la domenica chiuso.

Dall’infopoint si potranno ottenere anche le buste per il conferimento dei rifiuti, così come avviene anche dai distributori automatici in varie zone della città. La modalità per il ritiro è la stessa, è necessario portare con sé la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

In occasione della festa del 2 giugno, infine, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà attivo secondo il consueto calendario, mentre resteranno chiusi sia l’Infopoint che i Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello.