Emiliano in videoconferenza con parrucchieri ed estetisti: “Al vaglio proposta per riapertura”

Un incontro in videoconferenza con i rappresentati pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza quello avuto ieri, 30 aprile, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Circa tre ore di confronto nel corso del quale è intervenuto anche il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile per la Regione dell’emergenza sanitaria.

“Siamo al lavoro per consentire a questo settore particolarmente delicato di riprendere le attività in totale sicurezza”, ha dichiarato Emiliano al termine della videoconferenza, “Non esistono al momento delle linee guida nazionali in materia, per questo ci siamo attivati per individuare una proposta pugliese. I rappresentanti di parrucchieri ed estetisti ci hanno già mostrato soluzioni molto avanzate, che saranno esaminate dal prof. Lopalco per offrire il massimo supporto alla categoria nel più breve tempo possibile“.

“Nel momento in cui avremo un manuale con regole chiare, approvate dal punto di vista epidemiologico”, sottolinea il governatore pugliese, “potremo aprire un dialogo nel merito anche con il Governo”.

All’incontro hanno presenziato anche i rappresentanti di Anci, Cna, Casartigiani, Claai, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil, l’assessore regionale Gianni Stea, i Presidenti di Commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo e il consigliere del Presidente Domenico De Santis.