Emiliano azzera tasse universitarie per giovani che tornano a studiare in Puglia

“Azzeriamo le tasse per gli studenti universitari pugliesi che vogliono tornare a studiare in Puglia. Abbiamo varato un incentivo che permette a chi è iscritto ad una università fuori regione nell’anno accademico 2019-20 e che decida di trasferirsi in una università pugliese di non pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le tasse universitarie“, questo il messaggio che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano affida ai personali canali social per comunicare l’azzeramento delle tasse universitarie per gli studenti che tornano a formarsi in Puglia.

“Un modo concreto per aiutare quelle famiglie che, a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, sono in difficoltà nel sostenere gli studi dei loro figli fuori regione“, spiega il governatore, “La misura è a sportello, quindi le domande sono valutate in ordine di arrivo”.

“Oltre a questo incentivo, abbiamo investito 4,5 milioni per erogare bonus di 500 euro per ogni studente in condizione di fragilità economica, in modo da supportare la didattica a distanza e 12 milioni per la copertura totale delle borse di studio Adisu, anche per il prossimo anno accademico”, conclude Emiliano.