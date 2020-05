Emiliano annuncia Start, sostegno al reddito per ripartenza partite Iva e professionisti

Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha annunciato una nuova misura straordinaria a beneficio dei lavoratori autonomi e dei professionisti a basso reddito. Si chiamerà Start, sostegno al reddito per la ripartenza a fondo perduto, finanziato con 125 milioni di euro nell’ambito di una nuova manovra economica anti Covid 19 approvata ieri in Giunta e messa a punto dalla Regione attraverso la riprogrammazione dei fondi europei (per un totale di 750 milioni di euro). Manovra destinata a quei lavoratori autonomi, partite Iva e professionisti che a causa del lockdown si sono impoveriti e sono in difficoltà con la ripartenza.

La platea beneficiaria della misura Start riguarderà professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (in tale categoria rientra il numeroso popolo delle partite Iva, costituito da lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e privi di tutela da parte del sistema privatistico delle professioni riconosciute) e professionisti iscritti alle casse di previdenza tenuti fuori dal Decreto Rilancio.

“Una boccata di ossigeno concreta per circa 60 mila pugliesi la cui soglia reddituale è sotto i 20 mila euro”, ha commentato Emiliano. “È una misura inedita e importante che caratterizza l’impianto della manovra socioeconomica del Governo regionale. La nostra attenzione si è soffermata soprattutto su tre importanti livelli: le fragilità assolute, le partite IVA, i professionisti a basso reddito dimenticati. (complessivamente in ambito sociale sono stati stanziati 141 milioni di euro) e le imprese. In questo modo possiamo dire che nessuno è stato lasciato da solo”.