Emergenza sanitaria, scuole biscegliesi avviano didattica a distanza

Tra i provvedimenti più importanti presenti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dello scorso 4 marzo, per far fronte all’emergenza coronavirus c’è stato quello di chiudere scuole ed Università sino al prossimo 15 marzo. In tale prospettiva le scuole biscegliesi si stanno adoperando per continuare i rispettivi programmi avviando da lunedì 16 marzo la didattica a distanza.

I presidi e gli insegnanti delle scuole superiori biscegliesi, come il Liceo “Leonardo da Vinci”, l’Istituto “Giacinto Dell’Olio”, ed il “Sergio Cosmai”, cosi come le scuole secondarie di Primo Grado, quali la “Riccardo Monterisi”, la “Cesare Battisti” e la “Galileo Ferraris”, si sono subito riuniti in collegi e hanno optato per la didattica a distanza.

Questo metodo, totalmente gratuito, consente agli studenti di continuare a seguire le lezioni e ricevere materiale dai professori. Tutto ciò che serve sono una buona connessione internet e un dispositivo. Inoltre le famiglie, attraverso il registro elettronico, riceveranno comunicazioni in merito alle attività programmate e alle ulteriori modalità di comunicazione.

Naturalmente sono di fondamentale importanza la collaborazione e la maturità degli studenti, affinché si possa ovviare al problema e migliorare la situazione. Gli insegnanti, d’altro canto, si impegneranno a mantenere vive e alternative le attività didattiche.