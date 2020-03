Emergenza sanitaria, misure di precauzione per l’accesso agli uffici comunali

Il Comune di Bisceglie, in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020 e della Circolare della funzione pubblica n.1/2020, ha comunicato una serie di norme e comportamenti da mantenere negli Uffici comunali “allo scopo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19”.

Come prima norma si invitano gli utenti a “recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti ed indifferibili, allo scopo di limitare al minimo indispensabile l’afflusso di pubblico. Ove non sussistano ragioni di urgenza, avere cura di contattare l’ufficio per prenotare un appuntamento con il personale”. Il Comune invita, inoltre, a “utilizzare preferibilmente e prioritariamente i canali telematici (e-mail e PEC) e/o telefonici, reperibili sul sito del Comune di Bisceglie”.

“In ogni caso”, concludono da palazzo san Domenico, “l’accesso agli uffici sarà gestito con l’ingresso di un utente alla volta, ovvero di un numero di utenti corrispondenti agli sportelli al pubblico presenti, con l’obbligo di mantenere la distanza minima di un metro tra compresenti e tra eventuali utenti in coda”.