Emergenza sanitaria, continua a Bisceglie il servizio di supporto psicologico

Continua l’attività di supporto psicologico offerta già da diverso tempo dal Comune di Bisceglie attraverso la sua rete di Protezione Civile per evitare che l’emergenza COVID-19 gravi sulla salute psicologica della cittadinanza.

“Le preoccupazioni e l’incertezza aumentano con l’aggiornamento quotidiano dei dati su contagio e letalità del virus e sul suo approssimarsi ai luoghi in cui viviamo”, spiegano le psicologhe volontarie che curano il servizio. “Per questo prendiamo in carico tutta una serie di aspetti personali e psicologici che sovraccaricano il nostro assetto emotivo, scaricando in tal modo anche la risposta del nostro organismo. In questo momento il servizio di supporto psicologico viene in aiuto per contenere nuovi sentimenti, specifiche emozioni canalizzandole in modo funzionale per affrontare al meglio le nostre giornate”.

Il supporto psicologico è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 ai numeri di telefono 080.918.1576 e 080.918.1577 ma anche dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 al numero di cellulare 342.9990905. Il servizio è disponibile anche attraverso Skype, al contatto “Supporto psicologico Bisceglie”.