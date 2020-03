Emergenza sanitaria, Asl Bat dispone la sospensione parziale dei servizi

Sono già in atto le nuove direttive ministeriali – emanate dal Governo per fare fronte alla diffusione del Coronavirus – che sospendono parzialmente i servizi offerti dalle Asl di tutta Italia, tra le quali anche quella della Bat. «Tale sospensione», si legge nel comunicato, «si estende a tutta l’attività in libera professione intra moenia».

La sospensione, che durerà fino al 31 marzo, riguarderà vari servizi offerti dalle aziende sanitarie locali. Verranno innanzitutto sospesi i ricoveri già programmati, sia di carattere medico che chirurgico. Saranno invece comunque garantiti i ricoveri dei pazienti oncologici e quelli dei pazienti gravi.

La medesima sospensione è stata disposta, inoltre, anche per le visite ambulatoriali. Non potranno essere effettuate in questo periodo le visite ospedaliere e territoriali, gli esami strumentali diagnostici e operativi, il day service e la diagnostica di laboratorio. Anche in questo caso, comunque, verranno garantiti alcuni servizi destinati a casi ad alta priorità: piani terapeutici, farmacoterapie già in atto, controlli post-operatori, dialisi, chemioterapie e radioterapie, Pet-Tc, donazioni di sangue e prestazioni inerenti le nascite.

Saranno inoltre interdette fino alla fine di marzo anche le attività di front office dei Cup (centri unici di prenotazione); resteranno comunque attivi i servizi di pagamento del ticket (comunque solo per prestazioni urgenti) e per pazienti non esenti.

Per la gestione delle prenotazioni e delle disdette Asl Bat ha disposto l’istituzione di un centralino attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; il numero verde a cui rivolgersi è 800 550 177. Sarannno invece sempre attivi i servizi online di prenotazione, disdetta e pagamento a cui è possibile accedere tramite la sezione “Servizi online” del sito (clicca qui).