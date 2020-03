Emergenza sanitaria, Acquedotto Pugliese dispone agevolazioni per famiglie e imprese

Acquedotto Pugliese, di comune accordo con la Regione Puglia e in applicazione delle misure straordinarie, ha disposto una serie di agevolazioni per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di emergenza sanitaria. Alcune di queste sono già operative, altre sono in via di definizione.

“In particolare”, precisa una nota di Aqp, “fino al 30 aprile prossimo, non verrà applicata la mora per le fatture emesse nel 2020, non pagate alla data della scadenza. Inoltre, sarà possibile richiedere piani rateali in 12 mesi e massima disponibilità alla concessione di dilazioni a condizioni migliorative, nei casi di bisogno. È stato disposto altresì il blocco della sospensione della fornitura idrica, a seguito di morosità, e concessa una proroga di un mese per i piani di dilazione non onorati“.

E in conclusione: “Acquedotto Pugliese raccomanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli territoriali aperti e di utilizzare i servizi telematici e telefonici, rimanendo a casa“.