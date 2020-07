Emergenza sangue, Avis Bisceglie chiama all’appello i donatori

Un appello alla cittadinanza giunge dalla sezione Avis di Bisceglie, vista la carenza di sangue e l’approssimarsi dell’emergenza che si sta vivendo in queste settimane e che purtroppo caratterizza le estati del nostro territorio.

Le indicazioni date dal Dott. Ennio Peres, Capo Dipartimento del Centro Trasfusionale di Barletta, sono state prontamente accolte dalla sezione avisina biscegliese, presieduta dal Dott. Tommaso Fontana, che si è subito messa in moto per allertare i tanti donatori locali che non fanno mai mancare il loro sostegno, ma che sono adesso chiamati nuovamente per dare aiuto a coloro che sono in difficoltà ed hanno bisogno di trasfusioni.

E’ importante ricordare che per effettuare la donazione di sangue è necessario effettuare una prenotazione al numero: 346 052 7760, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20.

Le donazioni si potranno effettuare tutti i venerdì, sabato e lunedì dalle ore 8 alle ore 11.