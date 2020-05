Emergenza non ferma iniziative Associazione Giovanni Paolo II per centenario di Papa Wojtyla

L’emergenza non ferma le iniziative dell’Associazione Giovanni Paolo II per il centenario di Papa Wojtyla, che ricorre lunedì 18 maggio. Non ci saranno il tradizionale riconoscimento e la premiazione del concorso studentesco, rinviati al mese di ottobre, ma momenti di preghiera e raccoglimento.

Da oggi, venerdì 15, a domenica 17 maggio, alle ore 18.00, il padre spirituale dell’Associazione, don Giuseppe Abbascià, terrà tre catechesi dedicate ai temi della vita, della famiglia e dell’eucarestia in connessione agli insegnamenti di Giovanni Paolo II. È possibile seguirle in rete sulle pagine Facebook: Cattedrale di Bisceglie, Associazione Giovani Paolo II, Riconoscimento Giovanni Paolo II e sul sito dell’Associazione.

Il 18 maggio, data che coincide con la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. La messa delle 18.30, svolta in Concattedrale e contingentata secondo le norme prescritte dalla CEI, sarà in ricordo di Papa Wojtyla per i cento anni della sua nascita. Sono previsti la benedizione con la reliquia del Papa e la recita della preghiera scritta dal Cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente onorario dell’Associazione biscegliese.

“La coincidenza della ripresa delle celebrazioni con il popolo nel giorno del compleanno di Wojtyla è una bellissima notizia che si carica di un significato particolare”, commentano gli associati della Giovanni Paolo II di Bisceglie.