Emergenza Covid-19, Pedone Working dona kit ventilazione d’emergenza ad ospedale di Bisceglie

Lodevole iniziativa da parte della Pedone Working che nelle scorse ore ha consegnato all’ospedale di Bisceglie i primi kit di ventilazione d’emergenza.

“Dieci giorni di ricerca, impegno e connessioni multi Level per assemblare queste maschere total face”, fa sapere l’azienda biscegliese attraverso il profilo ufficiale Facebook, “ottenute adattando una semplice maschera da snorkeling con una speciale valvola frutto di ingegneria 3d; maschere che saranno usate nella terapia sub-intensiva ed eviteranno a tanti malati di essere intubati”.

“Dieci giorni fa eravamo a congratularci con la Isinnova di Brescia (giovane start UP) per la geniale idea avuta e a misurarci con la possibilità di diffusione della grande innovazione. Abbiamo velocemente condiviso sul territorio pugliese questa possibilità”, sottolinea Pedone Working, “condividendola con una comunità di giovani 3d Makers e stimolato la Protezione Civile Provinciale nella ricerca delle maschere messe a disposizione dalla Decathlon”.

Un percorso fatto di grande passione e voglia di aiutare il prossimo che porta a risultati concreti, “Lunedì la notizia: 54 maschere a disposizione per la Bat. Tam tam immediato in rete per stampare le valvole con i giovani 3d Makers che hanno spinto le macchine giorno e notte in una gara di solidarietà a tempo.

L’arrivo dal nord delle maschere più volte annunciato nelle scorse 48 ore, ed oggi finalmente al lavoro per l’assemblaggio e la prima consegna. Lunedì si conclude con l’intero lotto ASL Bat”.

“Ringraziamo tutte le unità operative dell’ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie per il grande lavoro che stanno facendo”, conclude la nota di Pedone Working, “per tutta la comunità e che abbiamo avuto modo di toccare con mano”.