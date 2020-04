Emergenza Covid-19, Angarano: “Oggi nessun contagio, controlli serrati e a sorpresa”

“Oggi è stata un’altra giornata molto intensa per contrastare la diffusione del Coronavirus con misure importanti. La prima buona notizia: nella nostra Città oggi non si sono registrati nuovi contagi”, queste le prime importanti parole da parte del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“La seconda buona notizia, già comunicata in giornata, riguarda l’accoglimento della nostra richiesta da parte della Asl Bt di effettuare i tamponi su tutti i pazienti dell’ex Istituto Ortofrenico, circa 80 persone. Lavoriamo con particolare attenzione anche per monitorare le Rsa (residenze sanitarie assistenziali) che come sappiamo possono rappresentare un potenziale pericolo di diffusione del contagio. L’argomento, già affrontato diverse volte nelle scorse settimane”, ricorda il Primo cittadino, “è stato nuovamente oggetto della videoconferenza di oggi con il Prefetto della Bat, Maurizio Valiante, il Direttore Sanitario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Riccardo Matera. Una task force di medici e tecnici sta controllando le case di riposo del territorio a scopo preventivo, al fine di verificare le misure in atto. Monitoriamo inoltre la situazione ascoltando frequentemente i direttori delle strutture”.

“Anche oggi, infine, è stata una giornata di controlli sia alle persone in giro, sia per verificare il rispetto della quarantena. Coloro che devono osservare l’isolamento domiciliare obbligatorio, perché positivi o persone entrate in contatto con i positivi, sono stati trovati regolarmente in casa dalla Polizia Locale. Vi aggiorno anche sul caso che ieri ha creato panico ed allarmismo riguardante la persona che, secondo le segnalazioni, andava in giro pur essendo familiare di una persona positiva al Covid-19. Come preannunciato ieri”, conclude Angarano, “i controlli sono stati e continueranno ad essere particolarmente serrati, con diversi sopralluoghi a sorpresa nel corso della giornata, sia di mattina che di pomeriggio. La persona è stata trovata sempre regolarmente in casa. Proseguono intanto le indagini per ricostruire i giorni precedenti e state certi che se saranno provate eventuali responsabilità seguiranno duri provvedimenti”.