Emergenza Coronavirus, Universo Salute sospende visite dei parenti

Con decorrenza immediata le visite dei parenti nelle unità di degenza della sede di Bisceglie sono sospese, fino a data da destinarsi. Lo comunica Universo Salute attraverso un comunicato stampa. “La decisione, dolorosa, si inquadra nell’azione di contenimento e contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e nella mancata adesione a limitare le visite ai parenti, ieri ancora numerosissime”, si legge nella nota.

In via del tutto eccezionale, per i soli casi individuati dai medici di reparto, saranno consentiti due accessi settimanali, il giovedì e domenica (stessa fascia oraria pomeridiana). Le notizie sullo stato clinico dei pazienti potranno essere richieste ai medici. Vestiario e generi di conforto potranno essere lasciati presso la postazione di sorveglianza e il personale della struttura si farà carico di consegnarlo ai pazienti.