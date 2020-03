Emergenza Coronavirus, i dati aggiornati nella Bat al 19 marzo

I dati sui soggetti positivi a nuovo Coronavirus nella Regione Puglia saranno da oggi allineati a quelli comunicati nella conferenza stampa del Dipartimento della Protezione civile. Stando alla nuova tabella, sono 26 i casi attualmente positivi nella provincia Bat. Si registra anche un nuovo decesso in provincia: si tratta di un paziente di 79 anni. I dati diffusi dalla Regione sono aggiornati alle ore 15.

I nuovi casi risultati positivi a nuovo Coronavirus oggi 19 marzo 2020 sono 42, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari, 1 in Provincia Bat, 4 in Provincia di Brindisi, 16 in Provincia di Foggia, 1 in Provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia.

Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l’infezione da nuovo Coronavirus, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.

La redazione di Bisceglie24 informa che i numeri ricevuti nei giorni scorsi dalla stessa Regione Puglia per quel che riguarda i pazienti contagiati nella Bat non corrispondono a quelli pubblicati nella giornata di oggi e che le responsabilità sono attribuibili solo ed esclusivamente alla Regione Puglia.