Elezioni Regionali 2020, aggiornamento albo scrutatori fino al 31 gennaio

Fino a venerdì 31 gennaio 2020 sarà possibile recarsi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie, in via prof. Mauro Terlizzi n. 20, per l’aggiornamento dei propri dati all’interno dell’albo degli scrutatoriin vista delle elezioni regionali del prossimo 31 maggio.

“Ogni elettore ha diritto di prenderne visione e facoltà di proporre ricorso avverso le indebite iscrizioni o cancellazioni”, si legge sul pubblico manifesto affisso in città e firmato dal sindaco Angelantonio Angarano.

“Eventuale ricorsi dovranno essere presentati alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bisceglie entro 10 giorni dalla scadenza del termine di deposito del predetto atto nella Segreteria Comunale”.

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17.