Elezioni, Comune istituisce nuova sezione elettorale / COSA CAMBIA

In seguito all’eccessivo numero di iscritti in alcune sezioni elettorali e a causa dell’aumento demografico che interessa la città di Bisceglie, il Comune di Bisceglie ha istituito la sezione n. 50 nel plesso scolastico “San Giovanni Bosco” nel quartiere San Pietro.

“Ciò consentirà di snellire le operazioni elettorali e di garantire un maggior grado di sicurezza nei locali sedi di seggio e nelle aree circostanti”, si legge sull’avviso pubblico affisso in città, “In questi giorni”, continua il manifesto firmato dal sindaco Angelantonio Angarano, “l’ufficio elettorale sta provvedendo a inviare agli elettori interessati dal cambio di sezione un tagliandino adesivo da apporre sulla propria tessera elettorale indicante il numero del nuovo seggio elettorale dove recarsi in futuro per esprimere il proprio diritto di voto“.

Strade coinvolte

Via della Libertà (dal n. 38 in poi) dalla Sez. 1 alla Sez. 50

Carrara Reddito (lato pari) dalla Sez. 2 alla Sez. 6

Carrara Salsello (dal n. 21 in poi) dalla Sez. 3 alla Sez. 50

Carrara Salsello (dal n. 32 in poi) dalla Sez. 30 alla Sez. 50

Via Federico II di Svevia dalla Sez. 5 alla Sez. 7

Via Fondo Noce (dal n. 8 in poi) dalla Sez. 6 alla Sez. 8

Via Fondo Noce (dal n. 19 in poi) dalla Sez. 6 alla Sez. 8

Carrara Lama Paterna dalla Sez. 7 alla Sez. 50

Carrara Le Coppe dalla Sez. 7 alla Sez. 50

Viale La Testa dalla Sez. 7 alla Sez. 50

Viale Ponte Lama dalla Sez. 7 alla Sez. 50

Via Giovanni Bovio (dal n. 375 al n. 381) dalla Sez. 7 alla Sez. 24

Panoramica Umberto Paternostro dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Vito Siciliani dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Luigi Di Molfetta (lato pari) dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Mauro Dell’Olio dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Tommaso Todisco dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Sergio Sasso dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Khan Younis dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Torre Olivieri dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Luigi Nigri dalla Sez. 8 alla Sez. 50

Via Girolamo Ubaldini dalla Sez. 9 alla Sez. 8

Via Pietro Bombini dalla Sez. 9 alla Sez. 8

Via Mediterranea dalla Sez. 10 alla Sez. 50

Via Madre Teresa di Calcutta (lato dispari) dalla Sez. 11 alla Sez. 8