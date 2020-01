Elena Di Liddo si impone con autorità in Cina

Non poteva esserci inizio di anno migliore per la nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo, scesa in vasca ieri, 14 gennaio, in occasione della Champions Swim Series in programma in Cina.

Il talento in forza ai Carabinieri, infatti, si aggiudica i 100 farfalla con il tempo di 58.37 davanti alla danese Olsen (58.75), all’olandese Ranomi Kromowidjojo (59.99) e l’ungherese Katinka Hosszu (1.02.32) guadagnando così 858 punti.

La Di Liddo tornerà in vasca nella giornata odierna, per disputare i 50 farfalla.