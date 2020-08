Elena Di Liddo raggiunge il podio al Trofeo Settecolli

Si chiude con un podio, nei 50m farfalla, la prima uscita della biscegliese Elena Di Liddo in occasione del Trofeo Settecolli 2020.

Nella gara disputata ieri, 11 agosti, dopo un buono stacco dai blocchi, la biscegliese in quinta corsia, mantiene salda la terza posizione, chiudendo con il tempo di 26”86, preceduta dalla francese Melanie Henique (vincitrice con il crono di 25”77) e dalla connazionale Silvia Di Pietro (medaglia d’argento con 26”46). La competizione è valevole anche per l’assegnazione del titolo italiano assoluto, con l’esclusione dalla classifica delle nuotatrici straniere. In questa graduatoria infatti, nella specialità dei 50m farfalla, è Silvia Di Pietro che si aggiudica il titolo, seguita dalla nuotatrice biscegliese in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri che precede l’azzurra Ilaria Bianchi (26”99).

Elena Di Liddo competerà nella giornata di oggi, ore 19, nella sua specialità: i 100m farfalla, in cui continuerà la corsa per il titolo di campionessa nazionale assoluta.