Elena Di Liddo inaugura il 2020 con la Champions Swim Series in Cina

Prima gara del 2020 per la nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo, che questa settimana sarà impegnata in Cina per la “Champions Swim Series“, competizione internazionale organizzata dalla Federazione Internazionale Nuoto (Fina).

La kermesse si svolgerà a Shenzhen nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, con gli atleti che si sposteranno a Pechino sabato 18 e domenica 19.

Elena Di Liddo completa la spedizione italiana composta anche da Fabio Scozzoli e Martina Carraro, nuotatori che rispondono ai requisiti richiesti per l’accesso alla competizione, quali atleti vincitori di medaglie olimpiche e mondiali, atleti ai vertici delle classifiche mondiali e di specialità, nonchè detentori di primati mondiali.

Di Liddo gareggerà nei 50 e nei 100 farfalla, primo banco di prova in vista delle prossime gare utili a guadagnare l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo.

La competizione prevede a disputa di finali dirette, con quattro nuotatori per ogni gara.