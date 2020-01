Elena Di Liddo concede il bis nei 100 farfalla nella tappa di Pechino della Champions Swim Series

Inizio d’anno da incorniciare per Elena Di Liddo che, nel secondo appuntamento della Champions Swim Series a Pechino, bissa il successo nei 100 farfalla ottenuto nella tappa inaugurale della kermesse, disputatasi a Shenzen lo scorso 14 gennaio.

La 25enne nuotatrice biscegliese ha ancora una volta messo in fila le avversarie, migliorando il crono ottenuto martedì scorso nella piscina di Shenzen, chiudendo la prova in 58”09. L’ordine di arrivo è stato lo stesso della prima tappa della manifestazione; alle spalle della Di Liddo, infatti, si è piazzata la danese Jeanette Ottesen con il crono di 58”74 davanti all’olandese Kromowidjojo, terza in 59”17. Quarta la fuoriclasse ungherese Katinka Hosszu con il tempo di 1’00”20, in netto miglioramento rispetto alla prima gara in terra cinese.

Le fatiche per l’atleta allenata da Raffaele Girardi non sono, però, finite qui poiché nella giornata di domani, 19 gennaio, sarà impegnata nei 50 farfalla, nella quale è reduce dal terzo posto ottenuto nell’appuntamento inaugurale della manifestazione.