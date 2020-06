Elefantessa uccisa, il monito artistico di Vincenzo Mastropirro e Domenico Velletri

Riceviamo e pubblichiamo integralmente testo e vignetta realizzati rispettivamente dal professor Vincenzo Mastropirro, docente della Scuola “Riccardo Monterisi” di Bisceglie, e dall’artista biscegliese Domenico Velletri in merito alla straziante vicenda indiana dall’elefantessa incinta uccisa (lei e il cucciolo che portava in grembo) da un’ananas riempita di petardi da un contadino.

Boom!!

ti piace l’ananas?

ecco, ti dono il mio cuore

un cuore dolcissimo.

è buona mangia

mastica, so che ti piace

ti piace da morire.

danne un po’ al tuo cucciolo

piacerà anche a lui

dai che ridiamo un po’.

ti ringrazio piccolo uomo

grazie per come sei buono

scoppio d’amore per te.

Boom!!