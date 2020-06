Ecco i ViviBisceglie Bond: coupon da spendere in pizzerie, pub e bar della città

Si chiameranno “ViviBisceglie Bond” e saranno dei buoni acquistabili in alcuni punti vendita della città che potranno essere poi spesi, risparmiando sul conto, in pizzerie, ristoranti, pub, bar e pasticcerie del circuito “ViviBisceglie”. Due i tagli: da 10 euro e da 20 euro, che avranno però un valore di spesa rispettivamente di 12 e 25 euro. Si tratta di una iniziativa finalizzata a sostenere il settore della ristorazione, tra i più colpiti dal lockdown, permettendo al consumatore di pagare meno un pranzo, un aperitivo o un dessert, ma anche di rimettere in moto l’economia dei pubblici esercizi del settore del food.

“L’iniziativa”, dichiara Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari-Bat, “è stata ideata da Assolocali e sostenuta da Confcommercio e mira a dare un forte segnale di attenzione al settore e vuole rimettere in contatto i consumatori abituali con i propri locali preferiti”. Sulla stessa linea anche Pino Cosmai, Presidente di Assolocali – Confcommercio Bisceglie e Tony Porcelli, Direttore di Assolocali, che commentano: “Così proviamo anche ad incrementare il turismo attraendo in città giovani e famiglie dai comuni vicini che così potranno venire a trascorrere una serata a Bisceglie, una scelta che sarà pure conveniente”.

Il progetto “ViviBisceglie Bond” sarà illustrato nel dettaglio in una conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo, 15 giugno, alle ore 11.15, presso il ristorante “Da Sergio e Davide”, Lungomare Umberto Paternostro, 273 a Bisceglie.