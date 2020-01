Eccezionale record italiano under 20 per Carmelo Musci

Inizio d’anno d’altissimo livello per Carmelo Musci. Il giovane lanciatore biscegliese, lo scorso 26 gennaio, ha infatti stabilito il nuovo record italiano under 20 di lancio del peso sulla pedana del PalaIndoor di Ancona.

Il talentuosissimo 18enne è il primo atleta italiano sotto i vent’anni ad abbattere il muro dei venti metri superando il precedente record detenuto da Sebastiano Bianchetti, che nel 2015 aveva scagliato l’attrezzo alla misura di 19,99 metri. Una gara ed una prestazione di grandissimo profilo quella mostrata in terra marchigiana da Musci che ha fatto segnare il nuovo primato già al primo tentativo raggiungendo la distanza di 20,18. Il nuovo record ha, però, resistito soltanto pochi minuti in quanto nel quarto lancio di gara l’atleta allenato da Gaetano D’Imperio lo ha ritoccato arrivando alla quota di 20,25 metri.

Un avvio di 2020 da incorniciare, dunque, per il portacolori delle Fiamme Gialle, atteso quest’anno da impegni decisivi per compiere il definitivo salto di qualità a partire dai campionati invernali di lanci lunghi previsti a Matera domenica prossima, 2 febbraio. In Basilicata Musci gareggerà nel lancio del disco in preparazione al Campionato Italiano indoor che si disputerà sempre ad Ancona a metà febbraio. Terminate le fatiche nelle gare al chiuso le attenzioni del lanciatore biscegliese si concentreranno sull’appuntamento cardine dell’anno, il Mondiale under 20 a Nairobi della prossima estate.