Duc respinge dimissioni presidente Belisto, “Chiediamo incontro con Sindaco”

Ore concitate per il Duc (Distretto Urbano del Commercio) Bisceglie che nella giornata di ieri, 10 gennaio, ha respinto le dimissioni di Antonio Belsito dalla carica di presidente, notificata il 9 gennaio.

“Il Consiglio, pur comprendendo la sua amarezza data dall’impossibilità di proseguire l’attività dell’Associazione a causa di una mancata collaborazione attiva dell’Amministrazione Comunale”, si legge nella nota ufficiale, “all’unanimità ha espresso grande apprezzamento sull’operato dallo stesso svolto nel periodo della sua Presidenza. Non a caso si ricorda che proprio in questo periodo, nel Comune di Bisceglie il Duc ha vissuto una prima fase sperimentale, in cui ha promosso la realizzazione di eventi come il Ceraserum Purpuream, Arti al Centro, oltre ai corsi di formazione per le imprese. Un passo determinante è stata l’adozione del Piano strategico del commercio, strumento fondamentale per la cooperazione tra Comune e Commercianti e anche l’indagine svolta da Troisi Ricerche sui dati del commercio a Bisceglie”.

“In virtù di tali considerazioni, Il Consiglio Direttivo, rigetta le sue dimissioni e chiede al presidente di restare in carica al fine di continuare il suo operato finalizzato alla conclusione delle attività poste in essere e all’iniziativa di partecipazione al 2° bando Duc che permetterà di creare le migliori condizioni per superare le difficoltà del commercio in sintonia con le attività di cultura, sviluppo socio-economico del territorio”.

“Il Direttivo sospende la seduta del Consiglio Direttivo odierno al fine di proseguirla con un incontro con il Sindaco”, conclude la nota del Duc, “a cui il presidente Belsito, in seguito alle considerazioni esposte a suo favore dai membri del Consiglio direttivo, rimette ogni decisione”.