“Donne in apnea”, Maria Pia Romano presenta a Bisceglie la sua raccolta di racconti

La libreria Prendi Luna Book & More ospiterà il quarto appuntamento della rassegna letteraria diretta dalla scrittrice biscegliese Malusa Kosgran: protagonista del prossimo incontro Maria Pia Romano con Donne in apnea la sua ultima raccolta di racconti. Nata a Benevento nel 1976, vive a Gallipoli, è iscritta all’Albo dei giornalisti e collabora con testate regionali e nazionali occupandosi di comunicazione pubblica e scientifica.

L’appuntamento è per oggi, sabato 8 febbraio, alle 19, in via Tupputi n. 15 a Bisceglie. Modera l’incontro Stefania Tritto. Donne in apnea (Il Grillo Editore)

«Siamo tutte così diverse eppure così uguali nel nostro unico, vero inconfessato bisogno: essere accolte. Speriamo che gli altri capiscano senza che ci sia bisogno di parlare, invece il più delle volte questo non accade e restiamo mute, con il nostro groviglio di dissapori nella pancia…»

Nei racconti di Maria Pia Romani ci sono le donne: la quarantenne, precaria da una vita, che tenta di sfruttare la sua laurea presentandosi al concorso per un dottorato di ricerca; la separata che ritrova la gioia di vivere iscrivendosi all’associazione podistica del suo paese; la studentessa alle prese con i 24 CFU e col miraggio della cattedra; la romantica che insegue l’amore in chat; la scrittrice che passa le notti accostando parole, per salvarsi; c’è la madre mancata; quella che soffre perché il figlio adolescente se ne sta sempre chiuso nel silenzio della sua cameretta; la cinquantenne che ha scelto di rifarsi il seno e l’estetista che raggiunge il marito in Germania, e che aggiorna la sua famiglia mandando foto sul gruppo di WhatsApp; e poi c’è la diciassettenne che va in vacanza con le amiche per la prima volta nella sua vita. In Donne in apnea c’è lo sguardo attento di Maria Pia Romano che, dal suo punto d’osservazione, dipinge dieci ritratti femminili ricchi di colori contrastanti, raccontando dieci storie nelle quali specchiarsi.