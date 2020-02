Donna investita questa mattina in via Vittorio Veneto

Una donna biscegliese 45enne è stata investita questa mattina, attorno alle ore 8.30, in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro, da una Lancia Musa guidata da una 50enne. Secondo le prime ricostruzioni, l’autovettura procedeva in direzione di via Petronelli quando ha investito il pedone.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale e un’ambulanza del 118 per soccorrere la donna, che verrà trasportata al pronto soccorso di Bisceglie per ulteriori accertamenti.