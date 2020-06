Donna biscegliese travolta dopo scontro tra due auto in via della Libertà

E’ una donna biscegliese ad aver avuto la peggio questa mattina, 3 giugno, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via della Liberà a Bisceglie.

Il fatto è accaduto alle ore 10.00; protagonisti una Fiat Panda della Misericordia di Corato, guidata da un 24enne coratino, ed una Hyundai i20 alla cui guida vi era un molfettese di 58 anni.

Secondo le prime ricostruzioni la Fiat Panda percorreva Carrara Salsello quando, nel momento in cui ha cominciato ad impegnare l’incrocio, si è scontrata con la Hyundai i20 che percorreva via della Liberà in direzione lungomare. L’impatto tra le due auto ha provocato una carambola con uno dei due mezzi che ha travolto una donna di Bisceglie, di 61 anni, che stava attraversando a piedi via della Libertà.

La donna è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza di Bisceglie in servizio 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Illesi invece i conducenti delle due auto. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente.