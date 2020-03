Donna biscegliese arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Una donna di Bisceglie è stata arrestata nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante l’intensificarsi dei controlli per il contenimento della diffusione del COVID-19, a Terlizzi, i Carabinieri della locale Tenenza hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna provenienti dalla città di Bisceglie, i quali hanno subito destato sospetti. A seguito di un’accurata ispezione dell’autovettura, i militari hanno scoperto che la donna aveva occultato oltre 50 grammi di eroina. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari, mentre per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà.

Per la pusher è scattata anche la denuncia per la violazione dell’art. 650 c.p. proprio per la violazione del decreto “anti-covid”.