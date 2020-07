Donato Vitale nuovo play dei Lions Basket Bisceglie

Nuova operazione di mercato da parte dei Lions Basket Bisceglie che si sono assicurati le prestazioni del playmaker Donato Vitale.

Il neo acquisto biscegliese, 22enne campano di Aversa, ha debuttato in Serie B nel 2013 con la Stella Azzurra Roma rimanendoci per un biennio. Vitale approda in A con la canotta del Torino, passando dodici mesi dopo al Ravenna in A2. Nel 2018/19 il percorso del nuovo play biscegliese fa tappa a Reggio Calabria per poi andare a giocare a Cento.

“Sono molto contento e particolarmente onorato di essere un giocatore di Bisceglie – ha commentato Vitale. Sono sicuro di riuscire a togliermi grandi soddisfazioni insieme al resto della squadra in questa bellissima piazza”.