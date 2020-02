Don Uva, sfida esterna contro il Castellaneta Calcio

Impegnativo match in trasferta per il Don Uva che, domenica 23 febbraio, sarà di scena al “De Bellis” di Castellaneta, contro la squadra locale, quinta forza del girone, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Promozione girone A.

Una gara che vede favoriti i padroni di casa reduci da sei risultati utili consecutivi frutto di quattro vittorie (Rinascita Rutiglianese, Conversano, Sporting Apricena e Grottaglie) e due pareggi contro Real Siti e Ginosa che l’hanno proiettata in piena zona playoff.

Tra le due squadre ci sono ben 17 punti di distacco. La compagine barese ne ha ottenuti 39 frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte mentre il Don Uva 22. Il Castellaneta inoltre, detiene il quarto miglior attacco del girone con 57 reti di cui 16 portano la firma di Gjonaj.

All’andata i biscegliesi si imposero per 3-2. Decisiva la bellissima rete di Porcelli al 42′ del secondo tempo.

La gara Castellaneta – Don Uva sarà diretta da Giorgia Cacciapaglia di Bari la quale sarà coadiuvata da Stefano Sibilio di Brindisi e Mario Scapati di Taranto.

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE GIRONE A