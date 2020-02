Don Uva, secco ko contro il Castellaneta

Nuova sconfitta per il Don Uva che cede in trasferta per 4-0 contro il Castellaneta nel ventiquattresimo turno del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Mister Capurso si affida a Roberto Troilo tra i pali, linea difensiva composta da Cafagna, De Cillis e Addario, a centrocampo Davide Troilo, Porcelli, Amoruso, Padalino e Pietrantuono, in attacco Pasculli e Amoroso.

Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 18′ Gjonaj la cui conclusione viene respinta da Roberto Troilo. Poco male perchè, dieci minuti dopo, il giocatore del Castellaneta sblocca il risultato con un gran gol a giro sul secondo palo. Al 38′ i locali raddoppiano con Diego Albano mentre, al 45′ la conclusione di Pasculli trova la pronta opposizione del portiere Lovecchio.

Nella ripresa, il Castellaneta rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Pinto. Tale situazione non scalfisce la squadra tarantina in quanto, al 13′ mettono in ghiaccio il match con il rigore realizzato da Di Matera. Al 44′ arriva il definitivo 4-0 siglato da Fago.

A seguito del ko maturato al “De Bellis”, il Don Uva rimane a quota 22 punti scendendo al terzultimo posto. Nel prossimo turno, in programma domenica 1 marzo, i biancogialli ospiteranno al “Di Liddo” la vice capolista Manfredonia che ha battuto per 3-1 il Grottaglie.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A